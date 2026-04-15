Законопроект о навигационных пломбах при международных перевозках прошел I чтение

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки № 1174838-8 в закон о международных автоперевозках и Устав железнодорожного транспорта, которые законодательно закрепляют обязательное применение навигационных пломб при международных автомобильных и железнодорожных перевозках отдельных категорий товаров по территории России.

Правительство внесло этот законопроект в палату в марте. Правительство будет определять перечень категорий товаров, подлежащих отслеживанию, порядок применения пломб, случаи обязательного применения, а также условия, при которых перевозки не подлежат отслеживанию.

Организация, обеспечивающая применение пломб - уполномоченный оператор, определяемый правительством в соответствии с соглашением в качестве национального оператора (сейчас это РТИТС, оператор "Платона"). Оплата услуг будет производиться за счет одного из участников цепочки поставки (отправитель, экспедитор, перевозчик, получатель). Тарифы должны быть экономически обоснованными.

Сейчас навигационные пломбы применяются на основании подзаконных актов и международных соглашений, законопроект призван создать для этой практики единую законодательную базу. Как сказано в пояснительной записке к документу, система навигационных пломб уже функционирует: парк пломб отечественного производства составляет 23 тысячи штук, в 2026 году законтрактована поставка еще 5,5 тысяч. Сеть применения охватывает 17 автомобильных, 6 железнодорожных и 5 морских пунктов пропуска, 34 узловые железнодорожные станции, 151 склад временного хранения и 138 офисов РТИТС. Всего отслежено более 185 тысяч перевозок.

Реализация закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Отсрочка вступления в силу в пояснительной записке объясняется необходимостью разработки подзаконного акта с конкретным перечнем товаров и порядком применения пломб.