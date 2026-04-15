Роспотребнадзор хочет контролировать соблюдение маркировки производителями и импортерами

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил проект закона, которым предлагает наделить ведомство полномочиями контролировать соблюдение требований к маркировке производителями, импортерами, организациями оптовой торговли.

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в целях развития государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

В пояснительной записке отмечается, что с момента наделения Роспотребнадзора полномочиями по контролю за маркированной продукцией зафиксировано снижение с сентябрь 2024 к сентябрю 2025 года количества регистрируемых отклонений, указывающих на нарушение разрешительного режима, в 3-5 раз.

"Вместе с тем, многие выявляемые на проверках нарушения свидетельствуют как о несоблюдении правил маркировки товаров средствами идентификации именно производителями, импортерами продукции, организациями оптового звена, так и о проблемах с качеством и безопасностью маркируемой продукции", - отмечается в записке.

В ведомстве отмечают, что данные нарушения могут быть в значительном объеме выявлены с использованием системы маркировки, а оборот потенциально опасной продукции - пресечен в рамках развития и расширения разрешительного режима продажи товаров с использованием онлайн-касс, поэтому Роспотребнадзор предлагает наделить ведомство полномочиями контролировать соблюдение требований к маркировке производителями, импортерами, организациями оптовой торговли, а также разрабатывать и утверждать перечень индикаторов риска, направленных на выявление нарушений в сфере качества и безопасности продукции,

Кроме того, предлагается наделить Роспотребнадзор правом формировать на ежемесячной основе риск-ориентированную программу проверок в отношении маркированной продукции (с указанием на конкретные события, информация о которых содержится в системе маркировки).

В случае принятия изменений, они могут вступить в силу с 1 июля 2026 года.