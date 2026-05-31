Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон в ходе выполнения достигнутых с Москвой в Анкоридже пониманий по украинскому урегулированию столкнулся со сложностями со стороны Киева, который, пользуясь поддержкой Европы, начал проявлять упертость, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись, как я понимаю, на ряд сложностей, которые, прежде всего, относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев", - сказал он журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Главное, что Киев при этом опирается на безудержную поддержку Европы, и это, очевидно, придает украинской позиции больше упертости, если хотите, и больше негатива", - добавил Ушаков.