Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки БПЛА составляет 3,6 тыс. кв. метров, сообщила в воскресенье глава района Дина Алборова.

"Минувшей ночью район вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре. По состоянию на 31 мая 2026 года с 02:20 мск в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации. (...) Площадь возгорания - 3,6 тыс. кв. метров", - написала она на своей странице во ВКонтакте.

По ее словам, очаг пожара полностью не локализован, в ликвидации возгорания задействовано более 100 человек, пострадавших среди жителей нет.

"Предварительные данные об ущербе. Пострадали: 17 домовладений, автомобиль, три магазина, аптека. Энергоснабжение будет восстановлено в течение 30 минут", - уточнила Алборова.

Ночью в воскресенье в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей. В тушении участвует пожарный поезд. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности.