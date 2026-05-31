Поиск

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки БПЛА составляет 3,6 тыс. кв. метров, сообщила в воскресенье глава района Дина Алборова.

"Минувшей ночью район вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре. По состоянию на 31 мая 2026 года с 02:20 мск в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации. (...) Площадь возгорания - 3,6 тыс. кв. метров", - написала она на своей странице во ВКонтакте.

По ее словам, очаг пожара полностью не локализован, в ликвидации возгорания задействовано более 100 человек, пострадавших среди жителей нет.

"Предварительные данные об ущербе. Пострадали: 17 домовладений, автомобиль, три магазина, аптека. Энергоснабжение будет восстановлено в течение 30 минут", - уточнила Алборова.

Ночью в воскресенье в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей. В тушении участвует пожарный поезд. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности.

Матвеев Курган Матвеево-Курганский район Ростовская область Дина Алборова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Представитель Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ с ночи атакуют Энергодар

Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

 Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

Посадку по биометрии на части рейсов между Москвой и Петербургом запустят 1 июня

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

В Ростовской области загорелось топливное хранилище после падения обломков БПЛА

В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры

В Крыму прекращают свободную продажу бензина АИ-95 на крупнейших АЗС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2402 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов