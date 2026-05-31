МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия до конца года может обратиться в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских, заявили в МИД РФ в воскресенье.

"В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны - прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного Суда ООН. Не исключаем, что это может произойти до конца текущего года", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства на соответствующий вопрос СМИ.

Она отметила, что в общих чертах предмет претензий РФ против всех прибалтийских республик схож - системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма. "При этом каждой из них в отдельности, разумеется, вменяется свой конкретный перечень нарушений", - сказала Захарова.

"Ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел. С учетом практики Международного Суда ООН процесс может занять несколько лет", - подчеркнула представитель МИД РФ.