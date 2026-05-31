Поиск

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия до конца года может обратиться в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских, заявили в МИД РФ в воскресенье.

"В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны - прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного Суда ООН. Не исключаем, что это может произойти до конца текущего года", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства на соответствующий вопрос СМИ.

Она отметила, что в общих чертах предмет претензий РФ против всех прибалтийских республик схож - системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма. "При этом каждой из них в отдельности, разумеется, вменяется свой конкретный перечень нарушений", - сказала Захарова.

"Ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел. С учетом практики Международного Суда ООН процесс может занять несколько лет", - подчеркнула представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова ООН Литва Эстония Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Представитель Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ с ночи атакуют Энергодар

Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

 Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

Посадку по биометрии на части рейсов между Москвой и Петербургом запустят 1 июня

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

В Ростовской области загорелось топливное хранилище после падения обломков БПЛА

В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры

В Крыму прекращают свободную продажу бензина АИ-95 на крупнейших АЗС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2402 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов