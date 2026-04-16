В Роспотребнадзоре заявили о тенденции к снижению активности COVID-19 в мире

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор регистрирует тенденцию к снижению активности COVID-19 в мире, всего с начала пандемии в мире зарегистрировано более 787 млн случаев заболевания.

"Роспотребнадзор фиксирует тенденцию к снижению активности COVID-19 в мире. По состоянию на начало апреля 2026 года во многих регионах мира отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Согласно анализу динамики эпидемического процесса, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 787 млн случаев заболевания", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

О начале пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила в марте 2020 года.

В Роспотребнадзоре уточнили, что по итогам недели с 4 по 10 апреля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа случаев заболевания COVID-19 на 4,3% в сравнении с прошлой неделей, в Европейском регионе - зафиксировано снижение на 7,7%, в Американском регионе - на 9%.

"В свою очередь, данные о новых случаях в Юго-Восточной Азии, Восточно-Средиземноморском и Африканском регионах представлены фрагментарно", - уточнили в ведомстве.