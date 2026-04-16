Поиск

Правительство обсудит вопрос обеспечения жильем сотрудников СКР

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект поправок к закону, направленный на совершенствование жилищного обеспечения сотрудников Следственного комитета России, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В материалах к заседанию значится пункт о проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №1024050-8 "О внесении изменений в статью 351 Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации".

"Проект поправок направлен на совершенствование жилищного обеспечения сотрудников Следственного комитета, а также лиц, уволенных из него с правом на пенсию, исполняющих воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, и членов их семей", - говорится в сообщении.

СКР Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

