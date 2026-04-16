Кабмин рассмотрит законопроект о сроках исковой давности в отношении приватизационных сделок

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект об установлении сроков исковой давности для приватизационных сделок включен в повестку заседания правительства РФ в этот четверг, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Законопроект "О внесении изменений в статью 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разработан "в целях установления сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества", напомнили в правительстве.

В конце марта данный проект закона одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект предлагает изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса РФ. Она дополняется положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления (три года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

Процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам законопроект не затрагивает.

Документом предусмотрены переходные положения в части его применения к требованиям, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу законопроекта, а также к требованиям, сроки предъявления которых возникли до дня вступления в силу законопроекта, если судебные решения по этим требованиям не вступили в законную силу.

Поручение правительству зафиксировать в законодательстве сроки давности для приватизационных сделок дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошлогоднего Петербургского международного экономического форума. Тогда же глава государства, комментируя возможность массового пересмотра итогов приватизации 1990-х годов, призвал "закрыть тему раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь" и подчеркнул, что власти не намерены проводить масштабную национализацию этих активов.