Тюменский омбудсмен предложил сильнее ограничить работу мигрантов в регионе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских предложил дополнительно ограничить трудовую деятельность мигрантов в регионе.

"Считаю, что в Тюменской области можно расширить перечень сфер деятельности, в которых не могут трудиться иностранные граждане, работающие по патенту. Для сравнения: в Свердловской области такие ограничения действуют в двадцати сферах, в Челябинской - в двадцати двух, в Тюменской - в десяти", - заявил Датских на транслировавшемся онлайн заседании Тюменской областной думы в четверг.

Датских также предложил обратить внимание на подход к вопросу применения труда мигрантов.

"Приехал, поработал, уехал - считаю наиболее правильным. Присутствие трудовых мигрантов с семьями на территории региона существенно увеличивает финансовую нагрузку на региональный бюджет по сферам оказания медицинской помощи, мер социальной поддержки", - сказал омбудсмен.

Датских также отметил, что "по итогам 2025 года Тюменская область занимает четвертое место в топе регионов по использованию труда мигрантов".

Кроме того, он призвал УМВД Тюменской области продолжать профилактические мероприятия по противодействию нелегальной миграции.

Тюменская область Олег Датских
