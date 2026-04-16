Глава ЗСЖД задержан по делу о получении взятки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", сообщает управление.

"По данным следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года руководитель Западно-Сибирской железной дороги незаконно получил от представителей коммерческих организаций взятку в общей сумме более 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Деньги передавались за общее покровительство коммерческим организациям, а также совершение в их пользу незаконных действий, выразившихся в даче указаний подчиненным работникам и подписании документов, считает следствие.

Дело главы ЗСЖД расследуется по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), на предпринимателя дело завели по части 5 статьи 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Они задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

Противоправные действия подозреваемых пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

ЗСЖД с 2018 года возглавляет Александр Грицай, говорится на сайте РЖД.

ЗСЖД проходит по территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, частично - по Павлодарской области Казахстана.