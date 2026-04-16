Глава ЗСЖД задержан по делу о получении взятки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", сообщает управление.

"По данным следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года руководитель Западно-Сибирской железной дороги незаконно получил от представителей коммерческих организаций взятку в общей сумме более 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Деньги передавались за общее покровительство коммерческим организациям, а также совершение в их пользу незаконных действий, выразившихся в даче указаний подчиненным работникам и подписании документов, считает следствие.

Дело главы ЗСЖД расследуется по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), на предпринимателя дело завели по части 5 статьи 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Они задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

Противоправные действия подозреваемых пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

ЗСЖД с 2018 года возглавляет Александр Грицай, говорится на сайте РЖД.

ЗСЖД проходит по территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, частично - по Павлодарской области Казахстана.

Часть Белгорода осталась без света и воды из-за атаки БПЛА на энергообъект

Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени

 Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени

Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

 Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

Ночью над регионами России нейтрализовали 207 БПЛА

При атаке беспилотников на Туапсе погибли двое детей, повреждены шесть домов

Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

 Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снижается

Минпромторг ответил на критику за недостаточное импортозамещение лекарств

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

Критическая инфраструктура Запорожской области переведена на резервное питание
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1699 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9013 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов