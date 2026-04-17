Следствие просит арестовать начальника ЗСЖД по делу о взяточничестве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Новосибирска рассматривает ходатайство следствия об аресте начальника Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Александра Грицая, обвиняемому в получении взятки, передает корреспондент "Интерфакса".

"Рассматривается ходатайство (...) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал судья Артем Хоменко перед рассмотрением ходатайств СМИ и проведении фото- и видеосъемки во время заседания.

И Грицай, и его защита, и следователь, и гособвинитель просили суд рассмотреть ходатайство в закрытом заседании ввиду наличия в материалах тайны следствия, суд решил удалить из зала журналистов и слушателей.

Грицаю предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года руководитель ЗСЖД незаконно получил от одного из учредителей юридических лиц, занимающихся строительством железнодорожных путей и грузовыми перевозками, взятку деньгами и имуществом на общую сумму 50 млн рублей за общее покровительство и совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

Также в суде рассматриваются аналогичные ходатайства об избрании меры пресечения в отношении двух предполагаемых взяткодателей, они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере).

Противоправные действия подозреваемых были пресечены сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.

Грицай возглавляет ЗСЖД с 2018 года.

ЗСЖД проходит по территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, частично - по Павлодарской области Казахстана.