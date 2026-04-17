Следствие просит арестовать начальника ЗСЖД по делу о взяточничестве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Новосибирска рассматривает ходатайство следствия об аресте начальника Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Александра Грицая, обвиняемому в получении взятки, передает корреспондент "Интерфакса".

В РоссииГлава ЗСЖД задержан по делу о получении взяткиЧитать подробнее

"Рассматривается ходатайство (...) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал судья Артем Хоменко перед рассмотрением ходатайств СМИ и проведении фото- и видеосъемки во время заседания.

И Грицай, и его защита, и следователь, и гособвинитель просили суд рассмотреть ходатайство в закрытом заседании ввиду наличия в материалах тайны следствия, суд решил удалить из зала журналистов и слушателей.

Грицаю предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года руководитель ЗСЖД незаконно получил от одного из учредителей юридических лиц, занимающихся строительством железнодорожных путей и грузовыми перевозками, взятку деньгами и имуществом на общую сумму 50 млн рублей за общее покровительство и совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

Также в суде рассматриваются аналогичные ходатайства об избрании меры пресечения в отношении двух предполагаемых взяткодателей, они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере).

Противоправные действия подозреваемых были пресечены сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.

Грицай возглавляет ЗСЖД с 2018 года.

ЗСЖД проходит по территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, частично - по Павлодарской области Казахстана.

Новосибирск РЖД ЗСЖД Ленинский суд Александр Грицай
Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

 Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых

Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

 Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

Более 14 тыс. человек привиты в Дагестане от гепатита А

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

 Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Израиль во время перемирия в Ливане оставляет за собой право отвечать на нападения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9025 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов