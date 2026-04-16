Часть Белгорода осталась без света и воды из-за атаки БПЛА на энергообъект

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Объект энергетической инфраструктуры загорелся в Белгороде в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг.

"Сегодня утром в результате атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры произошло возгорание - пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания. Часть жителей города и посёлка Дубовое Белгородского округа временно остаются без света и воды", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Он отметил, что аварийные службы приступят к восстановлению после ликвидации пожара.

Также от удара БПЛА повреждены легковой автомобиль и остекление в квартире многоквартирного дома, добавил губернатор.

Со своей стороны мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем канале в Мах, что после атаки БПЛА в областном центре наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды на нескольких улицах.

Сведений о пострадавших к этому моменту нет, добавил Демидов.

