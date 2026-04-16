В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены два человека

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранены два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Почаево Грайворонского округа от удара вражеского дрона ранен мирный житель. В Грайворонской ЦРБ мужчине диагностировали минно-взрывную травму, проникающие осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги", - написал он.

Лечиться он продолжит в областной клинической больнице.

В селе Ясные Зори Белгородского округа БПЛА атаковал служебный автобус, пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали баротравму, множественные слепые осколочные ранения ног. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в профильное отделение больницы.

Кроме того, по данным губернатора, дроны атаковали город Шебекино. Там на одном предприятии поврежден фасад, остекление административного здания и три легковых автомобиля. От еще одного удара дрона повреждены объект торговли и легковой автомобиль,

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино Белгородский округ Грайворонский округ
Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

