В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены два человека

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранены два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Почаево Грайворонского округа от удара вражеского дрона ранен мирный житель. В Грайворонской ЦРБ мужчине диагностировали минно-взрывную травму, проникающие осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги", - написал он.

Лечиться он продолжит в областной клинической больнице.

В селе Ясные Зори Белгородского округа БПЛА атаковал служебный автобус, пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали баротравму, множественные слепые осколочные ранения ног. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в профильное отделение больницы.

Кроме того, по данным губернатора, дроны атаковали город Шебекино. Там на одном предприятии поврежден фасад, остекление административного здания и три легковых автомобиля. От еще одного удара дрона повреждены объект торговли и легковой автомобиль,