Москва отслеживает ситуацию с арестованными в Баку 11 россиянами

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Судьба находящихся в бакинском СИЗО 11 россиян, которые были задержаны летом 2025 года, отслеживается по линии российского МИД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в связи с совместным заявлением МИД России и Азербайджана об урегулировании инцидента с крушением азербайджанского пассажирского лайнера.

Касаясь этого документа, представитель Кремля отметил: "Там достаточно исчерпывающе все было заявлено".

Азербайджан Баку Дмитрий Песков МИД
