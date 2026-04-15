Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

Причиной катастрофы названо непреднамеренное действие ПВО над российской территорией

Место авиакатастрофы в Актау Фото: РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Азербайджан и Россия согласовали урегулирование последствий крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL) близ Актау 25 декабря 2024 года, в том числе выплату компенсаций, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Азербайджана и России.

"В соответствии с договоренностями президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего Авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года, в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Сделанные шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия, заявили министерства.

Они выразили уверенность в том, что поступательное развитие азербайджанско-российских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств.

"Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия", - сказано в заявлении.

Летевший из Баку в Грозный Embraer 190 компании Azerbaijan Arilines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, погибли 38.

На встрече в Душанбе в октябре 2025 года президент РФ Владимир Путин рассказал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что среди причин крушения азербайджанского лайнера было наличие в небе над Грозным украинского беспилотника, и добавил, что самолет был поврежден не поражающими элементами ракет ПВО, а их обломками после взрыва.