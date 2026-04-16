В Карелии будут перерабатывать пищевые отходы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Карелия станет пилотным регионом по переработке пищевых отходов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"В России десятки миллионов тонн пищевых продуктов идут на свалки. Карелия одна из первых начала раздельный сбор пищевых отходов от организаций общепита и магазинов. Республика станет пилотным регионом по переработке таких отходов. Начало положено", - сказал Парфенчиков в ходе ежегодного отчета перед парламентом Карелии в четверг.

По его словам, первые экспериментальные производства уже организованы, например, этим занимается один из предпринимателей в сфере аквакультуры и форелеводства.

Парфенчиков отметил, что опыт переработки надо расширять, поэтому перед правительством региона поставлена задача привлекать федеральные средства.

Кроме того, власти Карелии в настоящее время корректируют территориальную схему обращения с отходами. Актуализацию нормативов планируют завершить к концу текущего года. Это позволит отрегулировать тарифы и создать сеть мусороперегрузочных станций, добавил глава республики.