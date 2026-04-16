В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас вызван в МИД России, ему заявлена обеспокоенность в связи с незаконным удержанием несовершеннолетней россиянки органами опеки страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России Кристиной Владимировной Романовой", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова напомнила, что россиянка "незаконно удерживается государственными органами опеки Мексики в закрытом специализированном учреждении".

"На фоне игнорирования неоднократных обращений со стороны Москвы российской стороной было заявлено решительное требование о незамедлительном обеспечении консульского доступа к несовершеннолетней и создании всех необходимых условий для ее беспрепятственного возвращения на Родину", - подчеркнула представитель МИД РФ.