Посол Мексики вызван в МИД РФ после опроса несовершеннолетней Кристины Романовой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД России, где проинформировал о следственном опросе мексиканскими правоохранительными органами несовершеннолетней россиянки Кристины Романовой.

Он проинформировал о состоявшемся 17 апреля в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России в Мехико следственном опросе представителями правоохранительных органов Мексики несовершеннолетней гражданки России. В ходе данного опроса она выразила намерение остаться для проживания в Мексике, информирует МИД РФ на своём сайте.

Сообщается, что российская сторона обратила "внимание собеседника на обязательства мексиканской стороны по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1978 года беспрепятственно предоставлять свободное общение уполномоченных представителей российского государства со своими гражданами, что в данном случае не было обеспечено".

Отмечается, что на мексиканской стороне возложена "повышенная ответственность за безопасность и здоровье российской гражданки до и после достижения ею совершеннолетия 15 мая 2026 года".

В МИД РФ подчеркнули, что совместно с российскими правозащитными и общественными организациями Москва продолжит в рамках имеющихся возможностей держать на контроле ситуацию.