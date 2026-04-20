Поиск

Посол Мексики вызван в МИД РФ после опроса несовершеннолетней Кристины Романовой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД России, где проинформировал о следственном опросе мексиканскими правоохранительными органами несовершеннолетней россиянки Кристины Романовой.

Он проинформировал о состоявшемся 17 апреля в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России в Мехико следственном опросе представителями правоохранительных органов Мексики несовершеннолетней гражданки России. В ходе данного опроса она выразила намерение остаться для проживания в Мексике, информирует МИД РФ на своём сайте.

Сообщается, что российская сторона обратила "внимание собеседника на обязательства мексиканской стороны по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1978 года беспрепятственно предоставлять свободное общение уполномоченных представителей российского государства со своими гражданами, что в данном случае не было обеспечено".

Отмечается, что на мексиканской стороне возложена "повышенная ответственность за безопасность и здоровье российской гражданки до и после достижения ею совершеннолетия 15 мая 2026 года".

В МИД РФ подчеркнули, что совместно с российскими правозащитными и общественными организациями Москва продолжит в рамках имеющихся возможностей держать на контроле ситуацию.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

 АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

 Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

 Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

 Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9060 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1793 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов