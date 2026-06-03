Два сотрудника МЧС погибли из-за атак беспилотников в Смоленской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении атаки 31 украинского беспилотника над регионом, есть погибшие и пострадавшие.

"Силами РЭБ, мобильных огневых групп министерства обороны России и ВКС России сбит и подавлен 31 вражеский БПЛА", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

По его информации, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.

Анохин добавил, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.