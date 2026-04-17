Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о росте общей заболеваемости россиян в прошлом году.

"Общая заболеваемость населения в 2025 году выросла на 3% в сравнении с 2024 годом, также возросла на 0,3% и первичная заболеваемость", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минздрава в пятницу.

По ее словам, "рост показателей произошел практически по всем классам".

"Частично это обусловлено лучшей выявляемостью заболеваний, связанной с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения", - пояснила Голикова.

Она также отметила, что несмотря на прирост в 2025 году количества врачей на 7,8 тыс. и среднего медицинского персонала на 6,1 тыс., потребность в них сохраняется.

Вместе с тем, сообщила вице-премьер, доступность высокотехнологичной медицинской помощи увеличивается. В 2025 году ее получили более 1,7 млн человек, что на 11% больше в сравнении с 2024 годом. Также удалось увеличить на 12% охват населения медицинской реабилитацией.

По словам Голиковой, завершено создание персонализированных противоопухолевых мРНК вакцин и Т-клеточной иммунотерапии.

"По итогам 2025 года зарегистрировано 25 МНН (международное непатентованное наименование) отечественных лекарств из перечня ЖНВЛП, ранее не производящихся на территории Российской Федерации, из них 21 препарат входит в дорожную карту по локализации лекарственных средств нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья", - сказала она.

Голикова уточнила, что зарегистрирован один радиофармацевтический лекарственный препарат на базе изотопа Фтора-18 для диагностики рака предстательной железы.

"До 2030 года должно быть зарегистрировано 94 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП, производимых на территории России, и восемь новых радиофармпрепаратов", - добавила она.