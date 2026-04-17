Поиск

Ленинградский военный округ усилит защиту от дронов мобильными огневыми группами

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Мобильные огневые группы Ленинградского военного округа готовятся заступить на боевое дежурство по защите воздушного пространства от разведывательных и ударных дронов, сообщила пресс-служба округа в пятницу.

Контрольные стрельбы расчетов мобильных групп и боевое слаживание подразделений прошли на полигоне в Ленинградской области, сказано в сообщении.

"По завершении обучения расчеты мобильных огневых групп усилят противовоздушную оборону критически важных объектов инфраструктуры Ленинградской области", - заявили в пресс-службе.

По информации округа, в рамках контрольных занятий военнослужащие отработали уничтожение воздушных целей из штатного стрелкового вооружения, а также с применением ПЗРК "Игла" и "Верба".

"Посты воздушного наблюдения отработали различные способы раннего обнаружения БПЛА и уничтожения их из зенитной установки ЗУ-23-2", - сообщил округ.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об усилении мер борьбы с дронами, привлечении резервистов.

Ленинградский военный округ Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

