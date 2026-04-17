Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 22 апреля будут нулевыми

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 апреля будет нулевой против 329 рублей за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она вернулась к показателю середины марта.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы на нулевом уровне будут вторую неделю подряд.

Эти ставки станут действовать по 29 апреля включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,4 за тонну пшеницы ($233,3 за предыдущий период), $223,8 - за тонну ячменя ($218,2), $220,8 - за тонну кукурузы ($222,2).

Россия ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сейчас базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

