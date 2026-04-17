Россельхознадзор сообщил о просьбе Кабула создать вакцину от нового типа ящура

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Представители Афганистана после знакомства с российской системой ветеринарного, а также карантинного фитосанитарного контроля обратились с просьбой к Россельхознадзору разработать вакцину против нового типа ящура, который циркулирует на территории страны, сообщило российское ведомства.

Просьба прозвучала на переговорах с замминистра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Садразамом Османи. На переговорах были подведены итоги визита афганской делегации в Россию.

Представители Афганистана посетили ведущие подведомственные службе учреждения и испытательные лаборатории и дали высокую оценку российской системе контроля за качеством и безопасностью агропродуктов, уровню технической оснащенности лабораторий, говорится в сообщении. Кроме того, они заявили о полном соответствии системы требованиям Афганистана.

"Афганские представители выразили заинтересованность в увеличении закупок российской пшеницы и ветеринарных вакцин производства ФГБУ "ВНИИЗЖ", а также поставок в Россию свежих фруктов, сухофруктов и орехов, в частности фисташек, миндаля, грецких орехов, сушеных абрикосов, изюма", - сообщает Россельхознадзор.

По данным ФГИС "Аргус Фито", с начала года к 6 апреля Россия экспортировала в Афганистан 44 тысячи тонн зерновой продукции. В основном это зернобобовые культуры, мука и другие виды зерна и продуктов его переработки.

Россельхознадзор Афганистан
ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon

Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

Власти Ленинградской области заявили об усилении мер борьбы с дронами в регионе

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

