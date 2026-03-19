Поиск

Казахстан ограничил ввоз и транзит животных из РФ из-за ситуации с пастереллезом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Казахстан в связи с ухудшением эпизоотической обстановки в ряде регионов РФ усилил ветеринарный контроль и ввел временные ограничения на ввоз и транзит скота и продукции животноводства из соседнего государства, сообщили в Минсельхозе республики.

"В связи со сложной эпизоотической обстановкой в отдельных регионах Российской Федерации, в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории Казахстана и недопущения заноса особо опасных болезней животных, комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства поэтапно введены ограничения на ввоз и транзит живых животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, не прошедших термическую обработку", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

Ограничения введены временно, до улучшения эпизоотической ситуации в РФ, добавили в пресс-службе.

Ветеринарно-контрольные посты в приграничных районах работают в усиленном режиме, проводятся строгий контроль и досмотр перемещаемых грузов, дезинфекция транспортных средств.

В Минсельхозе подчеркнули, что эпизоотическая ситуация находится под постоянным контролем.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области РФ введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей по сложившейся ситуации.

Россельхознадзор Сергей Данкверт Новосибирская область Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });