Казахстан ограничил ввоз и транзит животных из РФ из-за ситуации с пастереллезом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Казахстан в связи с ухудшением эпизоотической обстановки в ряде регионов РФ усилил ветеринарный контроль и ввел временные ограничения на ввоз и транзит скота и продукции животноводства из соседнего государства, сообщили в Минсельхозе республики.

"В связи со сложной эпизоотической обстановкой в отдельных регионах Российской Федерации, в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории Казахстана и недопущения заноса особо опасных болезней животных, комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства поэтапно введены ограничения на ввоз и транзит живых животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, не прошедших термическую обработку", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

Ограничения введены временно, до улучшения эпизоотической ситуации в РФ, добавили в пресс-службе.

Ветеринарно-контрольные посты в приграничных районах работают в усиленном режиме, проводятся строгий контроль и досмотр перемещаемых грузов, дезинфекция транспортных средств.

В Минсельхозе подчеркнули, что эпизоотическая ситуация находится под постоянным контролем.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области РФ введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей по сложившейся ситуации.