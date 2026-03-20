В Павлодарской области Казахстана вакцинируют скот из-за ситуации в России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Павлодарской области Казахстана, граничащей с Россией, начали прививать домашний скот в связи с заболеваемостью животных в российских соседних регионах, сообщил журналистам в кулуарах парламента вице-премьер республики Канат Бозумбаев.

"Буквально на прошлой неделе проголосовали за постановление о закупке соответствующих препаратов срочно по линии Минсельхоза. Весь скот будет вакцинирован (в регионе - ИФ-К) полностью", - рассказал он.

"Минсельхоз очень активно над этим работает", - отметил вице-премьер, добавив, что в приграничных регионах усилена ветеринарная защита.

Минсельхоз Казахстана 19 марта ограничил ввоз и транзит из России скота и продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, не прошедших термическую обработку, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки в ряде российских регионов.