Сын бывшего детского омбудсмена Астахова арестован по делу о мошенничестве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал сына бывшего детского омбудсмена и адвоката Павла Астахова до середины июня по делу о мошенничестве, сообщили в пятницу в Мосгорсуде.

"Тверской районный суд города Москвы 17 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2026 года в отношении Астахова Антона Павловича", - сообщили в суде.

Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В суде не уточнили подробностей уголовного дела.

Павел Астахов - известный российский адвокат, телеведущий, общественный деятель. С 2009 по 2016 год занимал пост уполномоченного при президенте по правам ребенка.

