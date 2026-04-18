Генпрокуратура РФ подала иск структуре "Трансбункера"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании "Трансбункер Интернешнл Лимитед ДМСС", сообщается в картотеке суда.

Согласно картотеке суда, заявление подано 16 апреля 2026 года.

Среди ответчиков значатся Сергей Пугачев, Елена Завьялова, Иосиф Сандлер и компания "Трансбункер групп лимитед ДМСС".

Группа "Трансбункер" - крупный бункеровщик в южных и дальневосточных портах России. Компания основана Иосифом Сандлером, Сергеем Пугачевым и Игорем Сидоровым. В настоящий момент группа имеет сложную систему владения. По данным ЕГРЮЛ, МК ООО "Трансбункер менеджмент" (сведения о владельцах скрыты), зарегистрированной в 2024 году в САР на острове Русский, принадлежат "Трансбункер-Новороссийск", "Балтийская танкерная компания", "Стивидорно-судоходная компания", "Трансбункер-Холмск", "Новороссийский топливный терминал". Ранее все они принадлежали кипрской Transbunker Management Limited. Кроме того, ранее этот же офшор владел компанией "Трансбункер-Приморье", недавно проданной дальневосточным предпринимателям.

В ЕГРЮЛ числятся и другие компании, имеющие в наименовании "Трансбункер" и работающие на Дальнем Востоке и юге РФ, однако юридически они не связаны.

Компания Transbunker International Limited зарегистрирована на Кипре в 2007 году, говорится в кипрском реестре, в настоящее время ликвидирована. Ранее Пугачев и Сандлер фигурировали в ней в статусе директоров.