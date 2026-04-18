Первая в этом сезоне церемония развода караулов Президентского полка состоится в субботу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля пройдет в субботу, 18 апреля.

"18 апреля 2026 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет первая в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России", - говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Это будет 22-й по счету сезон церемониальных разводов караулов.

Развод пеших и конных караулов - красочное представление, которое проводится в Кремле уже много лет подряд.

В этом году исполняется 90 лет со дня основания элитного воинского формирования - Президентского полка.

В 2019 году программа развода караулов была дополнена рядом новых красочных элементов, в частности специальным приемом с оружием, который состоит из 20 элементов. Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно. Основные элементы выступления пешего караула, утвержденные еще в 2004 году, -"квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест". Музыкальное сопровождение церемонии - это старинные марши и сигналы в исполнении Президентского оркестра. В церемонии задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти. Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 гг., которая была создана к столетию Отечественной войны 1812 года.