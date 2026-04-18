В Севастополе загорелся резервуар с топливом после падения сбитого БПЛА

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в микрорайоне Казачья Бухта произошло возгорание резервуара с остатками топлива, предположительно, из-за сбитого беспилотника.

"Дым, который видно в Гагаринском районе, - это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА", - написал он в Max.

Пострадавших нет, добавил Развожаев.