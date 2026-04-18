До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Общее число сбитых беспилотников, нейтрализованных над Ленинградской областью, достигло 27, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 27. В Выборгском районе снимается режим беспилотной опасности. В остальных районах Ленинградской области режим беспилотной опасности пока сохраняется", - написал он в Max.

Ранее губернатор сообщал о 15 сбитых над Ленобластью беспилотниках.