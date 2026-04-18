Жилые дома и здание университета повреждены в Севастополе после атаки БПЛА

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Многоквартирные и частные дома повреждены в результате атаки БПЛА на Севастополь, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В четырех многоквартирных домах в центре и в районе Инкермана в результате падения осколков от сбитых БПЛА повреждены четыре окна и у одного из жителей пострадала кухня. В 3 СНТ из-за сбитых БПЛА повреждения получили 5 частных домов и 1 автомобиль. В 4 СНТ также зафиксированы падения осколков на участки. В Голландии в здании СевГУ выбито несколько окон и на территории зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в Гагаринском районе сбитый дрон упал на резервуар в районе Казачьей Бухты. Пострадавших нет. Видимый сейчас дым - это догорание остатков топлива. Пожар не повлияет на снабжение Севастополя топливом, поскольку стратегических запасов там не было.

Кроме того, в Ушаковой балке на строительной площадке загорелся сварочный пост.

Ранее сообщалось, что в субботу ночью над Севастополем было уничтожено 22 беспилотника. В микрорайоне Казачья Бухта произошло возгорание резервуара с остатками топлива.