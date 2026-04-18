В Ингушетии произошла перестрелка с участием спортсменов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Один человек пострадал, в результате драки с перестрелкой в Назрановском районе Ингушетии, сообщили в субботу "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики.

"Произошла перестрелка в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района республики, в ходе которой ранение получил местный житель Угурчиев, он доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в село на двух машинах заехали вооруженные люди. У частного дома их ждали местные жители. Драка между двумя группами завязалась сразу. Несколько человек открыли стрельбу.

По предварительным данным, в перестрелке участвовали спортсмены (приезжие), в том числе серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе.

Предположительно, причиной инцидента послужила недавняя ссора в кафе.