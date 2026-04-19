Обломки БПЛА упали в районе морского порта краснодарского Ейска

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Оперштаб Краснодарского края сообщил в ночь на воскресенье о падении фрагментов БПЛА в районе морского порта Ейска, кроме того, в городе повреждены три частных дома в результате атаки БПЛА.

"В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Позднее оперштаб проинформировал о выбитых в результате падения обломков БПЛА окнах в трех частных домах. Также никто не пострадал.