Поиск

Обломки БПЛА упали в районе морского порта краснодарского Ейска

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Оперштаб Краснодарского края сообщил в ночь на воскресенье о падении фрагментов БПЛА в районе морского порта Ейска, кроме того, в городе повреждены три частных дома в результате атаки БПЛА.

"В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Позднее оперштаб проинформировал о выбитых в результате падения обломков БПЛА окнах в трех частных домах. Также никто не пострадал.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Дагестане окажут поддержку сельхозпроизводителям, пострадавшим от паводков

Что произошло за день: суббота, 18 апреля

Лавров обсудил с премьером Ливии ситуацию в республике и торговое сотрудничество

Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

Главы МИД РФ и Турции проводят встречу в Анталье

Пассажирский автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье

БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани

В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

В Оренбуржье задержан подозреваемый в стрельбе в полицейских
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1752 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9043 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 134 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов