Володин заявил, что в ЕС было более 300 случаев повреждения мемориалов советским воинам

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - С 2022 по 2025 год установлено не менее 300 случаев повреждения мемориалов советским воинам в государствах Евросоюза, возбуждено 164 уголовных дела, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня в Европе, которой не было бы, если не подвиг и самоотверженность советского солдата, пытаются переписать и исказить историю Второй мировой войны. Глумятся над могилами и разрушают мемориалы советским воинам, погибшим при освобождении народов европейских стран. С 2022 по 2025 год установлено не менее 300 таких случаев в государствах Евросоюза: Польше, Германии, Чехии, Греции, Австрии, Финляндии, Болгарии, Румынии, Латвии, Литве, Эстонии. Возбуждено 164 уголовных дела", - написал Володин в воскресенье в своем канале в Мах.

Он отметил, что в марте Государственной Думой принят федеральный закон, которым введена уголовная ответственность за отрицание факта геноцида советского народа или его одобрение, а также повреждение или осквернение захоронений его жертв. Согласно закону даже если преступления совершены за пределами России, виновные будут привлечены к ответственности.

"Мы должны сделать все для защиты памяти о тех, благодаря кому живем. Погибшие за себя постоять не могут. Сделать это должны их внуки и правнуки. Мы с вами", - считает председатель Госдумы.

Сегодня, 19 апреля, - День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отметил Володин.

Госдума ЕС Вячеслав Володин
