Шойгу заявил о стремлении России восстановить историческую справедливость

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Историческая справедливость часто корректировалась из-за политических соображений, Россия стремится восстановить ее, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в воскресенье.

"Мы не только скорбим по нашим отцам, дедам и прадедам. Мы стремимся восстановить историческую справедливость, которая, к сожалению, часто ретушировалась в угоду определенным политическим соображениям", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

"Продолжая западную практику искажения исторической правды Зеленский недавно опять призывал к созданию некоего трибунала для привлечения к ответственности за агрессию против Украины, однако все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов - он сам и его хозяева", - сказал Шойгу.

19 апреля в России отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного в период Великой Отечественной войны.

В Минпросвещения РФ посчитали нецелесообразным введение пятой четверти в учебном году

Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

 Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

Три человека пострадали после ракетного удара по Таганрогу

Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье увеличилось до 2 человек

В Дагестане окажут поддержку сельхозпроизводителям, пострадавшим от паводков

Что произошло за день: суббота, 18 апреля

Лавров обсудил с премьером Ливии ситуацию в республике и торговое сотрудничество

Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

 Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 135 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1761 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9046 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов