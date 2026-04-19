Шойгу заявил о стремлении России восстановить историческую справедливость

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Историческая справедливость часто корректировалась из-за политических соображений, Россия стремится восстановить ее, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в воскресенье.

"Мы не только скорбим по нашим отцам, дедам и прадедам. Мы стремимся восстановить историческую справедливость, которая, к сожалению, часто ретушировалась в угоду определенным политическим соображениям", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

"Продолжая западную практику искажения исторической правды Зеленский недавно опять призывал к созданию некоего трибунала для привлечения к ответственности за агрессию против Украины, однако все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов - он сам и его хозяева", - сказал Шойгу.

19 апреля в России отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного в период Великой Отечественной войны.