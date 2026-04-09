Президент подписал закон о наказании за осквернение захоронений жертв геноцида народа СССР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который направлен на усиление защиты исторической памяти и вводит уголовное наказание за осквернение захоронений жертв геноцида советского народа. Закон опубликован.

Он меняет статьи 243.4 и 354.1 УК. В соответствии с этими нормами уголовное наказание будет грозить за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории России или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. Максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Закон дополняет также статью 354.1 УК ("Реабилитация нацизма") положениями об установлении ответственности, в том числе за отрицание факта геноцида советского народа или его одобрение, совершенные публично. За такие преступления может грозить до трех лет лишения свободы.