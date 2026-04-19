Лавров выступит 20 апреля на заседании Совета ПА ОДКБ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова 20 апреля примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет в Москве, сообщил в воскресенье МИД РФ.

Согласно сообщению, Лавров "проинформирует парламентариев о ходе реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году и внешнеполитической координации в условиях формирующегося многополярного миропорядка".

Заседание Совета ПА ОДКБ состоится под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.