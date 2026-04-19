Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили украинские цехи производства беспилотников дальнего действия, объекты энергетики.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

