Российские военные заявили об улучшении положения в зоне СВО

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Север" и "Запад" улучшили положение в зоне СВО, группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь украинской обороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - отмечается в сообщении.

В Минобороны проинформировали, что группировка в течение суток нанесла удары по пяти украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ составили: до 200 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Группировка войск "Север" нанесла удары по пяти бригадам ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В Харьковской области нанесено поражение подразделениям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки Харьковской области", - говорится в сообщении.

Потери украинской армии за сутки составили: более 165 военнослужащих, две боевые бронемашины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, 10 складов материальных средств и склад горючего, заявили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, за сутки группировка "Южная" нанесла удары по трем бригадам ВСУ в ДНР, их потери составили: 200 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре боевые бронемашины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов, 10 складов материальных средств и склад горючего.

Группировка "Центр" нанесла удары по 14 бригадам и одному полку ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери армии Украины составили: свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронемашин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Запорожец, Балабино и Орехов Запорожской области", - заявили военные.

По информации Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили: до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств.