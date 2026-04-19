Средства ПВО сбили за сутки 274 беспилотника ВСУ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нейтрализовали более 280 воздушных целей, в том числе украинскую ракету "Нептун".

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.