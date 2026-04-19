Российские военные улучшили положение в зоне СВО

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Север" и "Запад" улучшили положение в зоне СВО, группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь украинской обороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - отметили в Минобороны.