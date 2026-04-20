Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Фото: Илья Питалев/РИА Фото

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник растет на фоне отскочившей вверх нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $95 за баррель) после известий о новой блокировке Ираном судоходства в Ормузском проливе и отказа страны от переговоров с США; индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,8% и превысил 2745 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2745,44 пункта (+0,8%); лидируют в росте акции "Роснефти" (+3,7%), "Татнефти" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), но подешевели бумаги "Полюса" (-1,4%), "Норникеля" (-0,9%), "Северстали" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 апреля, составляет 76,0535 руб. (-3,26 копейки).

В минувшую пятницу в США индексы акций выросли на 1,2-1,8% во главе с Dow Jones, причем S&P 500 (+1,2%) и Nasdaq (+1,5%) третью сессию подряд закрылись на исторических максимумах на сохранявшемся оптимизме по поводу скорого мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

В Азии в понедельник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,6-0,8%).

На нефтяном рынке утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $95,37 за баррель (+5,5% и -9,1% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $89,12 за баррель (+6,3% и -11,4% в пятницу).