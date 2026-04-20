Поиск

Занятия в школах Туапсе отменили после атаки БПЛА

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - После массированной атаки беспилотников отменены занятия в муниципальных и государственных школах Туапсе (Краснодарский край), районные школы работают в штатном режиме, сообщили в управлении образования администрации Туапсинского муниципального округа в понедельник.

В России

Четыре детских сада - № 28, 25, 24 и 22 - работают без приема детей. Остальные городские детсады работают в режим дежурных групп: там для детей организованы питание и сон.

Как сообщал ранее глава региона Вениамин Кондратьев в мессенджере Мах, город Туапсе минувшей ночью подвергся очередной массированной атаке беспилотников. По предварительной информации, в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще один - пострадал.

Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба.

Туапсе Краснодарский край Вениамин Кондратьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

