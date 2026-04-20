Росприроднадзор запустил цифровой Геопортал для единого контроля в недропользовании

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова представила министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову цифровой Геопортал, призванный обеспечить единый контроль в недропользовании, говорится в сообщении Минприроды.

Новый инструмент позволит повысить оперативность при предупреждении и пресечении правонарушений на участках недр. В дальнейшем Геопортал станет инструментом регулярного мониторинга в сфере недропользования, отмечается в сообщении.

Интерактивная карта агрегировала информацию о лицензиях, объектах размещения отходов, земельных участках, водных объектах, особо охраняемых природных территориях и других важных параметрах. "Теперь данные не разрознены - они доступны в единой системе, с которой можно работать в режиме реального времени. В этом году Росприроднадзор особое внимание уделяет нарушениям в сфере недропользования, и Геопортал поможет нам выстроить работу максимально эффективно", - пояснила Радионова во время презентации платформы.

Геопортал позволяет отслеживать места проведения работ и проверять их соответствие лицензии, проектным решениям и обязательным требованиям законодательства. Инспектор может прямо в системе измерить площадь участка, сделать разметку, сформировать задание и подготовить материалы для проверки. Также предполагается использование искусственного интеллекта при анализе данных Геопортала и космических снимков. Система может автоматически находить признаки нарушений, включая работы за пределами лицензионного участка, ведение работ с нарушением технологии, непроведение ликвидации горных выработок и рекультивации отработанных земель.

В тестовом режиме уже проанализированы порядка 50 тысяч лицензий (действующих и аннулированных). На первоначальном этапе определено, что более 20% аннулированных лицензий имеют признаки нарушений по 26 статье закона "О недрах". Сейчас эти данные проходят дополнительную проверку.

Росприроднадзор Минприроды
