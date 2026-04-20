Космический грузовик "Прогресс МС-32" 21 апреля затопят в Тихом океане

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32" 21 апреля завершит свою миссию на Международной космической станции и будет затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня ночью прощаемся с грузовиком - после полугодового пребывания на МКС "Прогресс МС-32" отчалит от модуля "Звезда". Ожидаем включение двигателя на торможение в 04:14 по Москве. В результате корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится", - говорится в сообщении.

По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Прогресс МС-32" был запущен с Байконура ракетой "Союз-2.1а" 11 сентября прошлого года и спустя двое суток прибыл на МКС.