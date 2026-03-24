Поиск

Космический грузовик "Прогресс МС-33" пристыкован к МКС в ручном режиме

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33" с нераскрывшейся после запуска антенной системы сближения пристыкован к Международной космической станции (МКС) в ручном режиме, следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовой корабль пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Стыковку корабля в дистанционном режиме с борта станции провел российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" состоялся 22 марта в 15:00 по московскому времени с космодрома Байконур. Позже в "Роскосмосе" заявили, что одна из двух антенн системы сближения КУРС не раскрылась после вывода на орбиту грузового корабля. Там отметили, что антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС.

Грузовик доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе свыше 1,2 т сухих грузов, 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы. На МКС также прибыло оборудование для эксперимента "Солнце-Терагерц". Радиотелескоп предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения. Монтаж аппаратуры космонавты выполнят во время выхода в открытый космос.

В настоящее время на борту станции работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

МКС Прогресс Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

 Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

 В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

 Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

Атаки на Иран нанесли ущерб 114 объектам культурного наследия

"Аль-Арабийя" сообщила, что в Израиле не верят в успех переговоров Ирана и США

Силы ПВО ОАЭ перехватили пять иранских баллистических ракет

СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

 СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха

 Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха

В Кремле не знают, ведут ли переговоры США и Иран
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1034 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
