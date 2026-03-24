Космический грузовик "Прогресс МС-33" пристыкован к МКС в ручном режиме

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33" с нераскрывшейся после запуска антенной системы сближения пристыкован к Международной космической станции (МКС) в ручном режиме, следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовой корабль пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Стыковку корабля в дистанционном режиме с борта станции провел российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" состоялся 22 марта в 15:00 по московскому времени с космодрома Байконур. Позже в "Роскосмосе" заявили, что одна из двух антенн системы сближения КУРС не раскрылась после вывода на орбиту грузового корабля. Там отметили, что антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС.

Грузовик доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе свыше 1,2 т сухих грузов, 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы. На МКС также прибыло оборудование для эксперимента "Солнце-Терагерц". Радиотелескоп предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения. Монтаж аппаратуры космонавты выполнят во время выхода в открытый космос.

В настоящее время на борту станции работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.