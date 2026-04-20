В Кремле на фоне слов Радева не стали спешить с выводами об изменении антироссийских настроений в ЕС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Москве импонируют заявления экс-президента Болгарии Румена Радева, партия которого победила на парламентских выборах в стране, но говорить об изменении антироссийского климата в Евросоюзе преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно было бы делать широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат. Мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера. Но нам, конечно же, импонируют слова господина Радева, который победил на выборах, и некоторых других европейских политиков о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с РФ", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле, что некоторые заявления победивших на парламентских выборах в Венгрии и Болгарии Петера Мадьяра и Румена Радева говорят об изменении общеевропейского климата.

Как отметил Песков, "нам это импонирует, мы это приветствуем, мы тоже считаем, что любые противоречия, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться за столом переговоров".

"Россия никогда не закрывалась от диалога, мы, наоборот, ищем диалога, но чаще всего пока в Европе это не находит взаимности", - заявил представитель Кремля.