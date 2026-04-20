В Кремле на фоне слов Радева не стали спешить с выводами об изменении антироссийских настроений в ЕС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Москве импонируют заявления экс-президента Болгарии Румена Радева, партия которого победила на парламентских выборах в стране, но говорить об изменении антироссийского климата в Евросоюзе преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреПартия экс-президента Болгарии после подсчета 91% голосов набирает 44,7%Читать подробнее

"Пока преждевременно было бы делать широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат. Мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера. Но нам, конечно же, импонируют слова господина Радева, который победил на выборах, и некоторых других европейских политиков о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с РФ", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле, что некоторые заявления победивших на парламентских выборах в Венгрии и Болгарии Петера Мадьяра и Румена Радева говорят об изменении общеевропейского климата.

Как отметил Песков, "нам это импонирует, мы это приветствуем, мы тоже считаем, что любые противоречия, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться за столом переговоров".

"Россия никогда не закрывалась от диалога, мы, наоборот, ищем диалога, но чаще всего пока в Европе это не находит взаимности", - заявил представитель Кремля.

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

 После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

Roblox оштрафован на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

В Минздраве зафиксировали рост детского ожирения в РФ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

 Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

Экс-министр сельского хозяйства Удмуртии стал фигурантом дела о наркотиках

Гражданку Германии задержали за подготовку теракта в Пятигорске

Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки БПЛА

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Зампред правительства Новосибирской области Шинделов отправлен в отставку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9056 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1777 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов