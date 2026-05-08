Парламент Болгарии утвердил новое правительство Румена Радева

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Народное собрание Болгарии одобрило состав нового правительства, сформированного лидером партии "Прогрессивная Болгария" Руменом Радевым, сообщает The Sofia Globe.

"За" проголосовали 122 депутата, "против" - 70, еще почти 40 воздержались.

Выступая в парламенте, Радев заявил, что его правительство нацелено на "усиление национального суверенитета и поддержку интересов Болгарии конструктивным подходом". Он намерен укрепить "голос" Софии в ЕС и НАТО. При этом он пообещал, что не допустит втягивания Болгарии в военные конфликты.

Накануне президент Болгарии Илияна Йотова вручила лидеру партии "Прогрессивная Болгария" мандат на формирование правительства.

Партия Радева победила на парламентских выборах в апреле, заручившись поддержкой почти 45% избирателей.

В правительстве Радева 22 министра. На пост главы внешнеполитического ведомства Радев выдвинул Велиславу Петрову-Чамову, руководителя министерства обороны - Димитара Стоянова, министра внутренних дел - Ивана Демерджиева, министра юстиции - Николая Найденова. Министерство энергетики может возглавить Ива Петрова.