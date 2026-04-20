Партия экс-президента Болгарии после подсчета 91% голосов набирает 44,7%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На парламентских выборах в Болгарии партия бывшего президента Румена Радева "Прогрессивная Болгария" набирает 44,69% голосов по результатам подсчета 91,68% бюллетеней, ближайший соперник ГЕРБ-СДС получает 13,4%, сообщает сайт Центризбиркома страны.

Партия "Продолжаем перемены -Демократическая Болгария" набирает 13,2%, "Движение за права и свободы" - 6,2%, "Возрождение" - 4,3%.

Остальные партии, предварительно, не смогли набрать достаточно голосов, чтобы пройти в парламент.

По данным экзит-поллов, "Прогрессивная Болгария" набирала только 38% голосов.

Радев объявил о победе его партии по результатам экзит-поллов на пресс-конференции вечером в воскресенье.

"Мы победили апатию, но недоверие к политикам в Болгарии все еще высоко. Нам предстоит много работы. Это только первый шаг в восстановлении доверия и общественного договора", - заявил он.

Болгария живет в состоянии затяжного кризиса власти. За прошедшие пять лет ни одному правительству не удалось отработать положенный по закону пятилетний срок.

Эти парламентские выборы в стране стали уже восьмыми с 2021 года.