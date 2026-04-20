Лавров заявил о возможности ОДКБ стать одной из опор архитектуры безопасности в Евразии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россия видит ОДКБ в качестве структуры, которая могла бы стать одной из опор архитектуры равной и неделимой безопасности на пространстве Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отстаивая универсальные нормы международного права, прежде всего, суверенное равенство государств, как это закреплено в Уставе ООН, я убежден, что мы сохраняем моральное лидерство на международной арене, которое всегда было востребованным, а после завершения, надеюсь, скорого, относительно скорого, того, что мы сейчас наблюдаем, моральное лидерство будет востребовано как никогда", - сказал он в понедельник на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Лавров подчеркнул: "Именно на такой основе мы предлагаем нашим партнерам, включая принцип суверенного равенства, который Запад с момента создания ООН - этот принцип был записан в Уставе - Запад его ни разу ни в одной дипломатической, военной кризисной ситуации не уважал, мы будем на этой основе совместно активно участвовать в процессе выработки контуров будущей архитектуры равной и неделимой безопасности на пространстве Евразии. И ОДКБ мы видим как структуру, которая могла бы стать одной из несущих опор такой архитектуры безопасности".

Глава МИД РФ добавил, что ОДКБ "не будет отходить от универсальных норм международного права, будет, наоборот, противодействовать попыткам их подорвать, попыткам насадить беззаконие в мировых делах".

Лавров указал, что деятельность организации "не направлена против кого бы то ни было, не содержит в своей основе агрессивных устремлений, строится исключительно в интересах поддержания региональной стабильности и благополучия входящих в организацию стран".

"О конструктивном настрое нашей организации свидетельствует опыт, который мы с момента создания ОБСЕ активно внедряли в диалог с западными нашими коллегами. Именно ОДКБ высказалась за диалог с Североатлантическим альянсом, именно ОДКБ предложила, чтобы в рамках ОБСЕ под этой универсальной евроатлантической крышей налаживался рабочий процесс укрепления доверия, транспарентности и так далее. И именно ОДКБ приветствовала в свое время решение генерального секретаря ООН регулярно проводить встречи генеральных секретарей военно-политических организаций. Там участвовали и натовцы, и ОДКБ. Но даже в тот период отношение НАТО к ОДКБ было предельно высокомерным", - напомнил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров ОДКБ ОБСЕ НАТО
